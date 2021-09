Ihre besonderen Eigenschaften machen gasförmige Kältemittel gleichzeitig zu vielfach schädlicheren Treibhausgasen als Kohlendioxid. Die Überwachung von Leckagen und Verunreinigungen in Kühlsystemen erfordert darum präzise Analysentechnik. Kohlendioxid ist zwar das bekannteste und der Menge nach das bedeutendste klimaschädliche Treibhausgas. Daneben gibt es jedoch noch viele andere Gase, die zwar in geringerer Menge emittiert werden, andererseits aber einen viel höheren relativen Einfluss auf den Treibhauseffekt haben als CO2: So hat das gasförmige Kältemittel Freon R404a ideale Eigenschaften für ...

