Aktien: Biontech-Booster in der Prüfung - Aktie zieht bereits an

Der Impfstoff von Biontech ist das erste von der Ema zugelassene Vakzin in Europa. Nun prüft die Europäische Arzneimittelbehörde eine Zulassung für eine sogenannte Booster-Impfung. Die Aktie zieht schon an. Über weite Teile des Sommers geht die Zahl der Corona-Infektionen in Europa zurück. Doch die Delta-Mutante von Covid-19 sorgt für Verunsicherung. Eine dritte Impfung wird diskutiert: Das Biontech-Vakzin befindet sich bereits in der Prüfung. Den Angaben zufolge will die Europäische Arzneimittelbehörde Ema bereits in den nächsten Wochen ihre Bewertung einer Biontech-Auffrischungsimpfung - auch Booster-Impfung genannt - abschließen. Der Behörde zufolge wird der Antrag für eine dritte Dosis des Vakzins sechs Monate nach der zweiten Dosis bei Personen über 16 Jahren beschleunigt geprüft. Aktuell überprüft die Ema eine mögliche Dritt-Impfung von immungeschwächten Menschen. Biontech-Aktie erholt sich Die Aktie von Biontech hat die Unterstützung bei knapp 320 Dollar erfolgreich getestet und sich im Anschluss leicht erholt. Der MACD (Momentum) ist allerdings noch abwärts gerichtet, kann sich aber stabilisieren. Ein Test der jüngsten Obergrenze bei rund 390 Dollar erscheint daher möglich.

