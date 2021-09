Adecco will sich mit einer Kapitalerhöhung bis zu 230 Mio. EUR holen. Bis zu 7,5 Mio. neue Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei professionellen Investoren platziert werden. Der Erlös aus der Transaktion soll zur Finanzierung der im Juli bekanntgegebenen Übernahme der Akka eingesetzt werden. (Börse Online) Credit Suisse hat 400 Mio. USD an die Anleger ihrer Supply-Chain-Finanzierungsfonds ausbezahlt, die in Greensill-Produkte nvestiert hatten. Dies ist bereits die vierte Auszahlung an Kunden, die von der Liquidation betroffen sind. (BöZ) BMW erwartet Abflauen des Chipmangels 2022, Interview mit Finanzchef Nicolas Peter. (BöZ) Finanzinvestor Ardan Livvey hat Kritik an der Führung des Motorenbauers Deutz geübt und ehrgeizigere Ziele gefordert. Die bei der ...

