Aktien in Europa stürzen ab DE30 erreicht niedrigsten Stand seit Anfang August Deutsche Bank CEO optimistisch für Dividende 2021 Die Aktien in Europa sind zu Beginn des heutigen Handels eingebrochen. Die wichtigsten Blue-Chip-Indizes des alten Kontinents notieren über 1 % niedriger. Der DE30 ist einer der am schlechtesten abschneidenden Indizes und notierte bei Redaktionsschluss fast 1,5 % niedriger. Der Ausverkauf hat sich zwar abgeschwächt, aber die europäischen Benchmarks notieren weiterhin in der Nähe ihrer Tagestiefs. Der Wirtschaftskalender ist heute fast leer, und es gibt keine Veröffentlichungen, die größere Bewegungen an den Aktienmärkten auslösen könnten (die Auswirkungen der ...

