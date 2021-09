DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

mVISE AG veräußert Tochtergesellschaft elastic.io GmbH an die Cogia AG



08.09.2021 / 13:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 08.09.2021. Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE0006204589) trennt sich im Zuge der Neuausrichtung von ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft elastic.io GmbH, Bonn und veräußert diese an die Cogia AG, Frankfurt am Main (ISIN DE000A3H2226)



Der Verkauf folgt strategischen Überlegungen im Rahmen der im Juni 2021 verkündeten Strategie mVISE Growth 2021/22. Die mVISE AG wird sich künftig stärker auf die Wachstumsthemen im Bereich Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz fokussieren. Im Rahmen dieser Strategie ist es weiterhin geplant, sich mit einer wertstiftenden Akquisition zu einem der führenden deutschen Player in diesem Markt zu entwickeln.



Die elastic.io GmbH, die im Mai 2017 als Start-up-Unternehmen von der mVISE AG übernommen wurde, hat sich auf die Entwicklung, Betrieb und Vertrieb der gleichnamigen iPaaS-Integrationsplattform fokussiert. Im Jahr 2020 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich zehn Mitarbeiter und erwirtschaftete ca. 5 % des Konzernumsatzes.



Der Kauf- und Übertragungsvertrag wurde am heutigen 08. September beurkundet. Über die Höhe des Kaufpreises und der Rückzahlung von der mVISE AG gewährter Darlehen wurde Stillschweigen vereinbart. Der vereinbarte Kaufpreis liegt über dem bilanzierten Beteiligungsansatz.



Die mVISE AG und die Cogia AG planen mit dem Verkauf eine weitere Zusammenarbeit im Rahmen ihrer bereits bestehenden Partnerschaft.



Kontakt:

Manfred Götz

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: presse@mvise.de 08.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de