Lenzing-CEO Stefan Doboczky verlässt das Unternehmen. "Der Aufsichtsrat der Lenzing AG nimmt dies mit großem Bedauern zur Kenntnis und wird den Vertrag mit Ende des 3. Quartals 2021 im Einvernehmen mit Doboczky auflösen", heißt es in einer Ad hoc-Mitteilung. Für die Analysten der Baader Bank kommt das gestern bekannt gemachte Ausscheiden von Lenzing CEO Stefan Doboczky "überraschend", wie sie in einem Update schreiben. "Der Ausstieg von Herrn Doboczky scheint keinen Hintergrund von strukturellen oder persönlichen Problemen bei Lenzing zu haben, da die Guidance bestätigt und die Ad-hoc-Mitteilung respektvoll und dankbar verfasst wurde", so die Analysten. Sie gehen jedoch davon aus, dass der Aktienkurs von Lenzing kurzfristig underperformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...