Die Weltwirtschaft wächst, wenn auch die Dynamik etwas nachlässt. Dafür kommt die Asset-Preis-Inflation jetzt in der Realwirtschaft an: Die Inflationsraten steigen rasant. "Doch nicht das Gold profitiert als sicherer Hafen", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Hier sind derzeit altbekannte Marktmechanismen außer Kraft gesetzt." Insgesamt eine Gemengelage, in der vermögensverwaltende Strategien gefragt sind. "Alle drei großen Wirtschaftsblöcke wachsen 2022 mehr oder weniger auf gleichem Niveau", sagt Gerlinger. "Europa holt dabei gegenüber den USA ...

