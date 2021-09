Der Spezialchemiekonzern Evonik baut an seinem österreichischen Standort in Schörfling am Attersee eine neue Hohlfaserspinnanlage zur Produktion von Membranen für die Gasseparation. Mit den neuen Kapazitäten will der Konzern die starke Nachfrage nach Membranen für Biogas-, Stickstoff-, Wasserstoff- und Erdgasanwendungen bedienen. Evonik investiert einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die neue Anlage, die planmäßig im ersten Quartal 2023 in Betrieb gehen soll. Rund 30 neue Arbeitsplätze werden in Schörfling entstehen. "Der Gasseparationsmarkt ist von unserer innovativen Membrantechnologie ...

