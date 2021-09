New Pacific Metals Corp. hat gestern die Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher des Phase-I-Entdeckungsbohrprogramms (~3.000 Meter) mit insgesamt 13 Bohrlöchern auf dem Silberprojekt Carangas im Departement Oruro in Bolivien veröffentlicht.



Die Bohrlöcher durchschnitten eine silberhaltige polymetallische Mineralisierung, die an oder nahe der Oberfläche beginnt und sich bis in die Tiefe fortsetzt. Die Untersuchungsergebnisse der übrigen Bohrlöcher stehen noch aus.



Die Ergebnisse der Bohrungen lauten:



? Bohrloch DCAr0001: - 187,70 Meter mit 101 g/t Silberäquivalent und darin 7,38 Meter mit 625 g/t Silberäquivalent - 4,13 Meter mit 80 g/t Silberäquivalent



? Bohrloch DCAr0002: - 143,62 Meter mit 144 g/t Silberäquivalent und darin 26,24 Meter mit 589 g/t Silberäquivalent



