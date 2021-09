Der Darmstädter Life-Science-Konzern Merck hat für Zeit bis 2025 ehrgeizige Ziele bekannt gegeben: So soll der Umsatz um 7,5 Mrd. Euro steigen. "Unsere Ambition ist, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden. In allen drei Unternehmensbereichen Healthcare, Life Science und Electronics stehen die Weichen bereits auf nachhaltigem, profitablem Wachstum. Wir werden weiter konsequent und zielgerichtet in das investieren, was uns stark macht, und wollen ...

