Der in der Schweiz ansässige Sportdaten-Anbieter Sportradar plant einen Börsengang an der Nasdaq. Die Preisspanne liegt bei 25,0 bis 28,0 Dollar je Aktie. Sportradar hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "SRAD" beantragt. Und noch mehr Schweiz für eine US-Börse: Die Sportschuh-Marke On Running, an der bekanntlich Roger Federer beteiligt ist, geht am 15. September an die New York Stock Exchange. Die Aktien werden zu 18,0 bis 20,0 Dollar angeboten. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.09.)

