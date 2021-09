Mars Wrigley UK will seine Süßigkeit Maltesers in dispersionsbeschichtetem Barrierekarton von Metsä Board verpacken. Indem es auf die Auskleidung mit schwarzer PE-Folie verzichtet, ermöglicht das Unternehmen ein vollständiges Recycling der Verpackung. Bisher war die Maltesers-Schachtel mehrlagig mit einem Überzug aus PE-Folie, Mars will diese jetzt durch eine Faltschachtel aus dispersionsbeschichtetem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...