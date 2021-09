Der Sensor misst per App zuverlässig verschiedene Qualitätsparameter der Raumluft wie zum Beispiel CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Feinstaub etc. Neben der Messung der Raumluftqualität analysiert der IAQ-Sensor noch weitere Indikatoren, wie zum Beispiel Elektrosmog und Umgebungslicht, die sich zusätzlich auf das Wohlbefinden der Menschen in einem Raum auswirken können. Das Gerät, das als Stand-alone-Lösung schnell und einfach einsatzfähig ist, ist mit zwölf Sensoren ausgestattet, die insgesamt 15 verschiedene Parameter der Raumluftqualität erfassen. Werden Schwellenwerte dieser Parameter überschritten, sendet das System eine Warnmeldung.

Modulare Lüftungsgeräte für zentrale und dezentrale Anwendungen

Neben der Produktvorstellung des IAQ-Sensors - mit einer Live-Messung der Raumluftqualität am Messestand - zeigt Daikin auf der Indoor-Air darüber hinaus seine modernen und flexiblen Lüftungsgeräte der "Modular L Pro", der "Modular P" und der neuen "Modular T" Serie. Letztere ist beispielsweise eine gute Lösung für Schulen.

Für eine besonders schnelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...