Aktien: Biotech soll diesen Pharmawert pushen

Im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff hinkt Sanofi hinterher. Doch der französische Pharmakonzern hat die Chancen der Biotechnologie erkannt - und nimmt für Zukäufe in diesem Bereich Milliarden in die Hand. Der französische Pharmariese Sanofi peppt sein Medikamentenportfolio spürbar auf und investiert Milliardensummen in den Zukauf von Firmen. Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Wochen wird Sanofi dabei in den USA fündig. Wie der Pharmakonzern mitteilte, übernimmt man das US-Biotechnologieunternehmen Kadmon Holdings. Sanofi bietet demnach 9,50 Dollar je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von fast 80 Prozent. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis auf 1,9 Milliarden Dollar. Von dem Deal erhofft sich Sanofi eigenen Angaben zufolge Medikamentenkandidaten für die Behandlung von Immun- und fibrotische Erkrankungen. Auch das Portfolio an Krebsimmuntherapien werde gestärkt, hieß es. Im August hatte Sanofi bereits das US-Biotechunternehmen Translate Bio für 3,2 Milliarden Dollar gekauft. Sanofi-Aktie konsolidiert Die Aktie von Sanofi schaffte im August noch ein Jahreshoch, verliert aber seitdem deutlich. Auch der MACD (Momentum) dreht abwärts und der Sanofi-Aktienkurs hat auch schon die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Daher erscheint ein Test der Aufwärtstrendlinie bei knapp 80 Euro möglich. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0000120578,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

