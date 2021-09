Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Warimpex-Aktie weiter mit "Kaufen" ein und vergeben ein Kursziel von 1,6 Euro. Die Analysten sehen die sich verbessernde Dynamik in der Immobilienentwicklung positiv und schätzen die Strategie des Unternehmens, kleinere Märkte zu bedienen, welche für größere Investoren außerhalb des Interesses liegen, heißt es in der Aktien-Info. Die Aktie notiere jedoch weiterhin mit einem erheblichen Abschlag auf den Nettovermögenswert von 40 bis 50 Prozent, was angesichts der geplanten Projekte und einer zu erwartenden Stabilisierung des Hotelgeschäfts ausreichend Aufwärtspotential bieten sollte, meinen die Analysten. Bei Zumtobel bleiben die Raiffeisen-Experten ebenso auf "Kaufen" und erhöhen ...

