Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: Marktbericht Do. 09.09.2021 - EZB-Sitzung beendet schlechte DAX-Laune vorerst, Lagarde mit MinimalprogrammAm Donnerstag lag aller Fokus auf der EZB-Sitzung. Nach all der negativen Stimmung der letzten Tage musste da geliefert werden. Und das ist zumindest so ein bisschen passiert. Das Tempo der Ankäufe beim Krisenanleiheankaufprogramm PEPP soll etwas reduziert werden. Die Konjunktur zieht schließlich an und die Inflation auch, irgendein Signal vonseiten der EZB musste also gegeben werden. Entschieden wurde dann das Minimalprogramm. Die Inflation sieht EZB-Chefin Lagarde als nur vorübergehend, wie schon so oft betont. Der DAX drehte nach anfänglichem Minus ins Plus, bis Börsenschluss blieben aber nur +0,1 % ...

