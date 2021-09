Aktuell zeigen die Aussteller auf der "IAA Mobility", wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen. Was in Frankfurt einst eine Selbstdarstellung der Autoindustrie war, ist heute in München die Mobilitätsmesse. Viele Menschen verbinden ihre individuelle Freiheit heute nicht mehr zwingend mit dem bisherigen Statussymbol Auto. Carsharing, per App, buchbare Fahrdienste, Fahrgemeinschaften, E-Bikes oder das manchmal belächelte Lastenrad, sind gerade in den Städten längst ernstzunehmende Alternativen, oder - aus Sicht der Autobauer - Konkurrenten. Beziehungsstatus: Kompliziert Das einstige Statussymbol, ist heute eher Mittel zum Zweck. Zudem kämpfen Verbrenner-Fahrzeuge schon länger mit einem Imageproblem. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...