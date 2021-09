Die Erste Social Finance Holding, ein Joint Venture von Erste Group und ERSTE Stiftung, lancierte mit "Quasi-Equity" vor kurzem ein Instrument zur Finanzierung sozialer Vorhaben. Mit finanzieller Unterstützung seitens der Europäischen Union soll diese neue Finanzierungsmöglichkeit nicht nur das Eigenkapital, sondern damit auch das Wachstum und die Wirkung sozialer Organisationen stärken, betont die Erste Group in einer Presseaussendung. In Form sogenannter qualifizierter Nachrangdarlehen steht Quasi-Equity sozialen Unternehmen sowie gemeinnützigen und nicht-staatliche Organisationen in Österreich, Tschechien, der Slowakei, Serbien und Kroatien zur Verfügung. Peter Surek, CEO der Erste Social Finance Holding: "Die Covid-19-Krise hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...