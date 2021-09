Pünktlich zum Ende des Sommers meldet Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, FRA: 2CC2) den Vollzug bei seinem 75prozentigen Earn-In im Goldprojekt Bootleg Lake in der Nähe von Creighton, Saskatchewan, fünf Kilometer südwestlich des Bergbaukomplexes Flin Flon. Die eigentliche Nachricht ist aber, dass Searchlight nun auch die restlichen 25 Prozent an dem Projekt erwerben will. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...