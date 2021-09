Um 11:15 liegt der ATX TR mit +0.15 Prozent im Plus bei 7300 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.15% auf 53 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.08% auf 8.895 Euro und Österreichische Post mit +0.85% auf 38.625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15682 (+0.71%, Ultimo 2020: 13719). Und anbei die Grafik, wer im ATX (TR) heuer am öftesten Tagessieger war und wer am häufigsten am Ende des Feldes zu finden war. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.09.)

