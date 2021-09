Aktien: Moderna bricht nach oben aus

Anzeige / Werbung Mit seinem Covid-19-Vakzin ist das US-Biotech-Unternehmen Moderna geschäftlich sehr erfolgreich. Nun will Moderna ein Therapeutikum für eine ganz seltene Krankheit entwickeln. Die Aktie nähert sich dem Rekordhoch. Das Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 ist eine extrem seltene Krankheit. Die Entwicklung von Medikamenten ist dadurch sehr teuer und zumeist unrentabel. Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna wagt sich dennoch an die Entwicklung eines Therapeutikums und arbeitet dabei mit dem gemeinnützigen Institute for Life Changing Medicines zusammen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Moderna mitteilte, gibt es schätzungsweise 70 bis 100 bekannte Fälle von CN-1 auf der Welt. Ziel der Kooperation sei es, Patienten eine mRNA-Therapie für die Behandlung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auf dem Gebiet der neuartigen mRNA-Technologie gehört Moderna zu den wenigen Topadressen. Modernas erfolgreiches Covid-19-Vakzin basiert darauf. Crigler-Najjar-Syndrom Typ 1 tritt den Angaben zufolge auf, wenn das Protein, das Bilirubin normalerweise in eine leicht aus dem Körper entfernbare Form umwandelt, nicht richtig funktioniert. Ohne dieses Enzym kann sich Bilirubin im Körper ansammeln. Gelbsucht, Schädigungen des Gehirns, der Muskeln und der Nerven können die Folge sein. Moderna-Aktie nach oben ausgebrochen Die Aktie von Moderna ist nach einer kurzen Konsolidierungsphase nach oben ausgebrochen. Der Widerstand bei 412 Dollar wurde vor wenigen Tagen übersprungen, nun ist das Rekordniveau bei rund 500 Dollar lediglich 50 Dollar entfernt. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben und stützt den Aufschwung. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

