Der amerikanische Industriekonzern General Electric Co. (ISIN: US3696041033, NYSE: GE) wird am 25. Oktober 2021 8 US-Cents als vierteljährliche Dividende an seine Investoren ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag ist der 24. September 2021. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre damit 0,32 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 102 US-Dollar (Stand: 10. September 2021) 0,31 Prozent. Der traditionsreiche Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...