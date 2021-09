Die Indizes an der Wall Street werden zum Wochenbeginn leicht im Plus gehandelt. Der Future auf den S&P 500 startete schleppend in den Montag und fand im Stunden-Chart kurzfristig Unterstützung am Vorwochentief. Am vergangenen Freitag hatte der marktbreite Aktienindex für den vierten Tag im Minus geschlossen und die Woche mit einem Verlust von 75 Punkten beendet. Anleger sorgen sich um die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Delta-Variante und dem 3,5 Billionen Dollar teuren Investitionspaket ...

