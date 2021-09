DE30 setzt seine Erholung fort und notiert 1,5% höher Der DE30 sowie andere europäische Indizes verzeichnen zu Beginn der neuen Woche große Kursgewinne. Die asiatischen und europäischen Sitzungen waren eher ruhig, was die Daten angeht, und es sieht so aus, als ob die Bewegung einen technischen Hintergrund haben könnte. Der Blick auf den DE30-Chart zeigt, dass sich der Index nach einem weiteren Fehlausbruch erholt (siehe Kreise). Der Index fiel in der vergangenen Woche unter die untere Grenze seiner ...

