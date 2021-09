Um 10:41 liegt der ATX TR mit +0.50 Prozent im Plus bei 7270 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +1.65% auf 104.9 Euro, dahinter Verbund mit +1.49% auf 93.775 Euro und Polytec Group mit +1.35% auf 9.02 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15712 (+0.95%, Ultimo 2020: 13719). Sculptor Capital Management Europe Limited hat bei Immofinanz einen Nettoshort von 0,48 Prozent des Grundkapitals gemeldet. Davor waren es 0,50 Prozent. Die Position wurde also leicht verkleinert.Immofinanz ( Akt. Indikation: 21,04 /21,06, 0,62%) Das Börse Social Magazine #56, unsere jährliche Nachhaltigkeitsnummer, ist in der Druckerei und am Donnerstag in der Post. In der Ausgabe #57, die Mitte Oktober erscheint, wird es u.a. zum 15er des Zertifikate Award Austria eine ...

