Aufsteiger-Altcoin Sol: +9.651 Prozent im laufenden Jahr: Nach Mega-Rallye jetzt heftige Korrektur

Die Digitalwährung Sol zählt zu den Gewinnern 2021. Sol basiert auf der Solana-Blockchain, die mit neuen Verfahren schnelle Transaktionszeiten und geringe Transaktionskosten verspricht. Außerdem ist Solana NFT-tauglich. Die Kryptowährung Sol (Solana) gewann im laufenden Jahr mehr als +9.651 Prozent hinzu. Kostete ein Sol zu Jahresbeginn noch 1,61 US-Dollar, sind es aktuell mehr als 159 US-Dollar (Stand:13.09.2021, 12:09 Uhr, CoinMarkcap). Am vergangenen Donnerstag war der Altcoin zeitweise sogar auf ein neues Allzeithoch von über 216 US-Dollar je Token gestiegen. Doch nun folgte eine deutliche Korrektur: Aktuell steht Sol mehr als 11 Prozent im Minus. Doch auch andere Kryptowährungen gaben zuletzt deutlich nach: Der Bitcoin steht mehr als 2,5 Prozent im Minus. Ether (Ethereum) verlor zuletzt fast sechs Prozent und ADA (Cardano) rund acht Prozent. Das Solana-Blockchain-Netzwerk arbeitet im Gegensatz zum Bitcoin-Netzwerk nicht mit dem sogenannten Proof-of-Work-Verfahren, da dieses sehr rechen- und stromintensiv sowie langsam ist. Stattdessen setzt Solana auf eine Kombination aus Proof-of-Stake und Proof-of-History-Verfahren. Das verspricht sehr schnelle Transaktionszeiten (50.000 pro Sekunde) und geringere Transaktionskosten (0,00025 US-Dollar). Timo Emden, Krypto-Analyst bei Emden Research, sieht Sol auch als Profiteur des NFT-Booms. Gegenüber dem Handelsblatt sagte er: "Insgesamt spielt hier der weiter boomende NFT-Sektor der Währung stark in die Karten. Ganz unabhängig von den Kurskapriolen, welche der Bitcoin an den Tag legt." Non-Fungible Token (NFT) sind digitale Echtheitszertifikate basierend auf der Blockchain-Technologie, die für Kunstwerke oder Anteile an Immobilien oder Luxusgütern genutzt werden können. Solana besitzt einen eigenen Marktplatz für NFTs. Aktuell hat Sol eine Marktkapitalisierung von rund 46,700 Milliarden US-Dollar. Damit liegt der Altcoin auf Platz sieben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen der Welt. Zum Vergleich: Der Bitcoin liegt mit einer Marktkapitalisierung von 840 Milliarden US-Dollar auf Platz eins. Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion Enthaltene Werte: BTC~USD,CH1114873776

