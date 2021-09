Valneva hat von der britischen Regierung eine Kündigungsmitteilung in Bezug auf die Liefervereinbarung für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 erhalten. Laut Valneva wird seiten der Regierung behauptet, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verletzt habe, was Valneva zurückweist. Man werde seine Bemühungen mit anderen potenziellen Kunden verstärken, um sicherzustellen, dass sein inaktivierter Impfstoff im Kampf gegen die Pandemie eingesetzt werden kann, betont das Unternehmen in einer Aussendung. Die Tests für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie des Unternehmens, Cov-Compare, laufen bei Public Health England ("PHE"). Valneva gab kürzlich bekannt, dass seine Ergebnisse der Phase 3 voraussichtlich Anfang ...

