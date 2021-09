Bayrische Motoren Werke - Die Bullen haben das Gaspedal wieder gefunden!

Bottom-Fishing Trading-Strategie

Symbol: BMW ISIN: DE0005190003



Rückblick: BMW musste wie die restliche deutsche Automobilindustrie in den letzten Jahren einige harte Phasen durchleben. Die gebeutelten Autobauer konnte sich zuletzt aber wieder erholen. Auf eine Seitwärtsphase der BMW-Aktie folgte eine Anzugsphase, welche auch wieder korrigiert wurde. Die Aktie konnte nach ihrer Talfahrt der letzten Monate, nun wieder einige wichtige technische Hürden überwinden.

Meinung: BMW will der nachhaltigste Autohersteller der Welt werden. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei den Konsumenten stark im Fokus und trifft den Nerv der Zeit. Auf der Messe IAA in München, wurde der i Vision Circular vorgestellt. Der Kleinwagen ist aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die BMW-Aktie steht mittlerweile an einem sehr interessanten Punkt. Der EMA-20 konnte wieder zurückerobert werden und das BMW-Papier hat die Abwärtstrendlinie durchbrochen sowie ein höheres Tief generiert. Wenn die Bullen nun auch noch den EMA-50 überwinden können, klart sich das Bild weiter auf.

Chart vom 13.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 81.72 EUR



Setup: Bei Kursen über dem EMA-50, könnte die Eröffnung eines Long-Trades aussichtsreich sein. Dieser ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem Bereich der Abwärtstrendlinie, absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BMW

