IMA Dairy & Food will die Mehrheitsbeteiligung an CDE-Packaging, einem Unternehmen welches sich auf den Bau von Sondermaschinen spezialisiert hat, erwerben. Dadurch plant IMA, seinen Anwendern ein breiteres Angebot zur Verfügung zu stellen. IMA Dairy & Food bietet Verpackungsmaschinen, -technologie und -dienstleistungen für die Molkerei- und Nahrungsmittelindustrie an. Mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...