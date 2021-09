Der Duft- und Geschmackstoff-Konzern Symrise übernimmt eine Produktionsanlage für Hühnereiprodukte von Michael Foods in Hegins im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde jetzt unterzeichnet. Die übernommene Anlage soll die Position der Symrise-Gruppe im Nordosten der Vereinigten Staaten festigen. Die Übernahme passe perfekt in die Strategie des Tochterunternehmens Isonova Technologies, das Inhaltsstoffe für Heimtiernahrung liefert. In dieser Zielindustrie stellt der Konzern ...

