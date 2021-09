Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag wenig verändert in der Nähe des gestrigen Schlusskurses gehandelt. Die Anleger warten gespannt auf die US-Inflationsdaten für August, da der Wirtschaftsbericht, der heute um 14:30 Uhr veröffentlicht wird, den Zeitplan für das Tapering beeinflussen könnte. Am Montag hatte der marktbreite Aktienindex seine viertägige Verlustserie beenden und mit einem kleinen Plus von 0,23% schließen können. Um die Rally wieder aufnehmen zu können, müsste das gestrige Tageshoch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...