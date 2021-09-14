- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 8,80 (8,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 90 (60) EUR - 'BUY'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 64 (56) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK HEBT HAPAG-LLOYD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 265 (180) EUR - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 40 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT BHP GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 2000 (2500) PENCE- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4900 (6000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG SENKT CARLSBERG AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 883 (1295) DKK- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 800 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM'- EXANE BNP SENKT IAG AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 963 (1200) PENCE - 'BUY'- JEFFERIES HEBT INDITEX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 35 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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