Siemens Healthineers wird im November neue mittelfristige Ziele ankündigen. (HB) Volkswagen - erwägt, seine chinesischen Joint Ventures mit SAIC Motor (SHA:600104) und FAW Group (SHE:000800) aufzukaufen, nachdem es sich im vergangenen Jahr einen 75-prozentigen Anteil an seinem Joint Venture mit Anhui Jianghuai Automobile Group oder JAC (SHA:600418) gesichert hatte. (Reuters) Kühne+Nagel übernimmt die Offshore-Logistik bei einem Projekt von Siemens Energy in Chile. Im Rahmen dieses Projekts würden klimaneutral synthetische Kraftstoffe produziert, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

