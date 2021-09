Was ist denn jetzt los? Bei BioNTech dominieren derzeit tiefrote Vorzeichen. Die Aktie ging unmittelbar nach der Eröffnung an der Nasdaq in den Sturzflug über. Von knapp 350 US-Dollar rauschte der Kurs regelrecht in die Tiefe, ehe BioNTech im Bereich von nur noch 324 US-Dollar aufschlug. Zum Handelsende stand ein Minus von 6,31 Prozent in den Büchern, was einen Abschlag von über 22 US-Dollar bedeutete! Doch was steckt hinter dem Kursrutsch?

In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...