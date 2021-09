Der Zulieferer im Bereich Energie-, Datenmanagement und Bordnetze Leoni hat sein viertes und bislang größtes Werk in Serbien eröffnet. Für den Standort rechnet das Unternehmen bis Ende 2023 mit 5.000 Beschäftigten. Am Standort im serbischen Kraljevo betreibe man das größte Werk des Unternehmens und sei zugleich der größte private industrielle Arbeitgeber in Serbien, heißt es seitens Leoni. Zudem sei die Anlage die erste neue Fabrik, die seit fast 30 Jahren in der Region Kraljevo gebaut wird. Die Chancen stehen Leoni zufolge daher gut, dass sie wesentlich zur Senkung der Arbeitslosenquote vor Ort ...

