Der Sportwagen-Hersteller Porsche und Siemens Energy errichten in Chile eine Anlage zur Herstellung synthetischen, nahezu klimaneutralen Kraftstoffs. Bei dem Projekt handelt es sich um die "weltweit erste integrierte und kommerzielle Großanlage". Für das Projekt nördlich von Punta Arenas im chilenischen Patagonien wurde am 10. September 2021 im Beisein des chilenischen Energieministers Juan Carlos Jobet der erste Spatenstich gesetzt. Zunächst entsteht eine Pilotanlage, die 2022 rund 130.000 l E-Fuels erzeugen soll. In zwei Stufen soll die Kapazität dann bis 2024 auf rund 55 Mio. l und bis 2026 ...

