Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Athos Immobilien +0,42% auf 47,6, davor 11 Tage ohne Veränderung , Porr +0,7% auf 17,28, davor 4 Tage im Minus (-1,94% Verlust von 17,5 auf 17,16), Warimpex 0% auf 1,34, davor 3 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 1,3 auf 1,34), Polytec Group -0,55% auf 9, davor 3 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 8,72 auf 9,05), Heid AG 0% auf 2,58, davor 3 Tage im Plus (22,86% Zuwachs von 2,1 auf 2,58), Addiko Bank +1,45% auf 14, davor 3 Tage im Minus (-2,13% Verlust von 14,1 auf 13,8). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Mayr-Melnhof 173,4 (MA200: 173,56, xD, davor 523 Tage über dem MA200). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Erste Group (1 Platz gutgemacht, von 3 auf 2); dazu, AT&S (-1, von 2 auf 3). 1. OMV ( 48,36%)2 ....

