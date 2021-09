Umweltvergehen, wie die Abholzung der Tropenwälder, bergen für beteiligte Unternehmen, aber auch Staaten große Risiken. Denn: Anleger scheuen zunehmend die Reputations- und finanziellen Risiken des Kaufs dieser Vermögenswerte, was den Wert der betroffenen Aktien und Anleihen beeinträchtigt. Thede Rüst, Head of Emerging Markets Debt bei Nordea Asset Management und Manager der Emerging STARS Bond-Strategie, ist überzeugt: Investoren können viel bewirken im Kampf gegen Umweltvergehen. Sie haben wirksame Druckmittel in der Hand, um Unternehmen und Regierungen in die richtige Richtung zu ...

