Der DAX notierte am Dienstag weiter über 15.700 Punkten und damit in einer Stabilisierungsphase. Welche Aktien waren hierbei gefragt? Ruhiger Dienstagshandel Nach dem positiven Wochenstart konnte der DAX den Dienstag auf dem gleichen Niveau wie zum Montagsschluss einleiten. Keine neue Kurslücke skizzierte sich in der Vorbörse. Andreas Bernstein skizzierte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...