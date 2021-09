Leichte Entwarnung gab es heute von den Verbraucherpreisen in den USA. Erstmals seit Oktober vergangenen Jahres fiel der entsprechende Index schwächer aus als vom Markt erwartet. Für die US-Notenbank sind die Zahlen zunächst eine Bestätigung ihres abwartenden Kurses, weshalb die Anleger ihre Inflationssorgen für dem Moment beiseiteschoben und den Deutschen Aktienindex nach einem schwachen Handelsstart zurück ins Plus hievten. Auch könnten die Wachstumssorgen, die die Anleger in den letzten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...