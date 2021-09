CAP FP - Capgemini to Buy U.S. IT Services Provider VariQ; No Terms AG1 - AUTO1 H1 BER. EBITDA-VERLUST EU37,2 MIOBABL - BABBEL IPO-ANGEBOTSZEITRAUM LÄUFT VOM 15.-22. SEPTEMBERBNR - BRENNTAG SIEHT GJ OP. EBITDA VON €1,26 MRD BIS €1,32 MRDC3RY - Cherry AG Anteilseigner Genui bietet 3 Mio. Aktien anCNK - Commerzbank bereit für Ernennung neuen Retail-Chefs: KreiseCOP - Compugroup gibt Mittelfristziele bekannt, Ziele 2021 bestätigtDAI - Mercedes sieht Absatzstabilisierung zum Jahresende: InterviewDBK - DEUTSCHE BANK UNTER EZB-DRUCK FÜR BALDIGE NACHFOLGE-KLÄRUNG DHER - Deliveroo und Amazon haben ihre erste kundenorientierte Partnerschaft geschlossen, seit der US-amerikanische E-Commerce-Konzern vor zwei Jahren vereinbart hat, in das in London ansässige Unternehmen zu ...

