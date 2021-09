Das von UBM Development gemeinsam mit Invester United Benefits entwickelte Wohnbauprojekt "Pohlgasse 26" wurde an einen von der Investmentgesellschaft GalCap Europe betreuten Fonds übergeben. Das aus 121 freifinanzierten Mietwohnungen und 1.950 Quadratmetern Handelsfläche bestehende Objekt in Wien Meidling war um 28,65 Mio. Euro im Zuge eines Forward Deals verkauft worden. "Die Pohlgasse ist ein Musterbeispiel für eine gelungene innerstädtische Nachverdichtung mit einer attraktiven Lage zu ausgesprochen fairen Preisen und einer hervorragenden Infrastruktur durch einen langjährigen Retail-Partner", erklärt Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich. "All das hat die Pohlgasse zu einem attraktiven ...

