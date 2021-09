Die aktuell längste Serie: Evotec mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.02%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Dienstag Valneva mit 8,25% auf 12,60 (490% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -44,00%) vor Evotec mit 3,62% auf 44,97 (112% Vol.; 1W 7,02%) und Nordex mit 3,48% auf 15,47 (88% Vol.; 1W -3,73%). Die Tagesverlierer: Semperit mit -2,94% auf 33,00 (211% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,80%), Lyft mit -2,53% auf 50,53 (71% Vol.; 1W -0,12%), Leoni mit -2,43% auf 15,64 (37% Vol.; 1W -1,94%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (32377,93 Mio.), Tesla (27583,18) und Amazon (13364,59). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2021er-Tagesschnitt gab es ...

