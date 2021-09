Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: Tesla-Jäger zum Spottpreis und Zerfallserscheinungen bei CurevacIn der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Nando Sommerfeldt und Holger Zschäpitz über wenig Glamour bei Apple, eine neue Eskalation in China und den neuen Herausforderer von Adidas und Nike. Außerdem geht es um Wacker Chemie, GlobalStar, Peloton, Under Armor, Hyundai, Volkswagen, Toyota. "Alles auf Aktien" ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschafts- und Finanzjournalisten Holger Zschäpitz, Anja Ettel, Philipp Vetter, Daniel Eckert und Nando Sommerfeld diskutieren im Wechsel über die wichtigsten News an den Märkten und das Finanzthema des Tages ....

