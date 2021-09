Heute im gabb: Um 11:12 liegt der ATX TR mit +0.09 Prozent im Plus bei 7342 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +1.11% auf 20.525 Euro, dahinter Strabag mit +0.70% auf 39.775 Euro und RBI mit +0.61% auf 21.41 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15725 (+0.23%, Ultimo 2020: 13719). - Der Verbund jagt sich selbst- Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast: W.E.B-CFO Trcka erkärt die nachhaltige Kapitalerhöhung- PIR-News zu UBM, Mayr-Melnhof, Post, Valneva- Unser Robot sagt: Post, Agrana, AT&S und weitere Aktien auffällig, Stefan Szyszkowitz führt im CEO-Ranking- Babbel startet Zeichnungsfrist, Erstnotiz an der Frankfurter Börse am 24. September- Börsegeschichte 15.9.: EVN am 14. nach 15 Jahren auf All-time-High- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...