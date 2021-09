Der etwas kryptische Titel "EVN am 14. nach 15" ist ein Nachtrag zu gestern. Die EVN hat mit 24,75 Euro das mehr als 15 Jahre alte All-time-High aus 2006 (lag bei 24,66) übertreffen können.EVN ( Akt. Indikation: 24,85 /24,90, 0,51%) Bisher gab es an einem 15. September 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 15.09. beträgt -0,54%. Der beste 15.09. fand im Jahr 2011 mit 2,49% statt, der schlechteste 15.09. im Jahr 2008 mit -3,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.09. so: -0,05%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.09.)

