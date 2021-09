Pepco, eine Marke der Steinhoff Gruppe, eröffnet die ersten Filialen in Österreich. Konkret startet die rasch wachsende Diskont-Warenkette am 23. September im Center 21 in Wien sowie im Cine Nova in Wiener Neustadt. Bis Ende 2021 plant Pepco mehr als 20 Filialeröffnungen in Österreich. Es sollen über 350 Arbeitsplätze geschaffen werden. Pepco betreibt über 2.350 Filialen in Europa und bietet Familien alle Produkte für eine preisbewusste Haushaltsführung einschließlich Fashion für Kinder, Herren- und Damenbekleidung, Modeaccessoires, Schuhe, Kosmetika, Spielzeug, Haushaltswaren und Heimdeko-Artikel. "Das Pepco-Angebot ist darauf abgestimmt, unseren Kunden größte Einkaufsvorteile sowie einen einfachen Zugang zu allen ...

