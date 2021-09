Um 11:11 liegt der ATX TR mit +0.08 Prozent im Plus bei 7342 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +0.86% auf 20.475 Euro, dahinter RBI mit +0.61% auf 21.41 Euro und Polytec Group mit +0.44% auf 9.04 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15726 (+0.23%, Ultimo 2020: 13719). Einen neuen Leader gibt es im MA200-Ranking. Nachdem Mayr-Melnhof gestern nach 523 Tagen unter den MA200 gefallen ist, ist der Verbund verbunden mit der Frage, wer am längsten darüber liegt, mit 426 Tagen vorne. Damit jagt sich der Verbund verbunden mit der Zusatzfrage, wer dem Verbund den diesbezüglichen Wanderpokal für die längste Serie ever (1260 Tage) wegschnappen kann, selbst. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom ...

