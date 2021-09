Die Sprachlern-App Babbel geht an die Börse. Die Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) soll am 24. September erfolgen. Die Zeichnungsfrist für die Babbel Group AG-Aktien startet heute, 15. September 2021, und endet voraussichtlich am 22. September 2021. Die Preisspanne liegt bei 24,0 bis 28,0 Euro, das entspricht einer Marktkapitalisierung von 1.084 Mio. bis 1.265 Mio. Euro. Das Angebot umfasst eine Mischung aus neu ausgegebenen Aktien, bestehenden Aktien und bestehenden Aktien in Verbindung mit möglichen Mehrzuteilungen. Der Nettoemissionserlös wird zur Finanzierung von Investitionen in Innovation und in Wachstum, geschaffen durch den weiteren Ausbau des Babbel-Ökosystems, die Skalierung des B2B-Angebots und die ...

