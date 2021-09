Die Rohölvorräte in den USA sind in der am 10. September zu Ende gegangenen Woche um 6,422 Millionen Barrel gesunken, nachdem sie in der Vorwoche um 1,529 Millionen Barrel zurückgegangen waren. Die Schätzungen der Analysten lagen bei einem Rückgang um 3,544 Millionen Barrel, wie aus dem EIA-Erdölstatusbericht hervorgeht. Die Cushing-Rohölvorräte gingen auf 1,103 Millionen Barrel zurück, nachdem sie in der Vorwoche um 1,918 Millionen Barrel gestiegen waren. Die Benzinvorräte gingen um 1,858 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...